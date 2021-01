Ladakh : बर्फीली चोटियों पर तैनात ITBP के एक जवान ने कहा - सीमा की सुरक्षा करने से नहीं रोक पाएगा Corona

नई दिल्ली। देशभर में आज सुबह से कोरोना टीकाकरण का काम जारी है। दूसरी तरफ स्वदेशी टीके को लेकर सियासी सरगर्मी भी बढ़ गई है। लेकिन लेह-लद्दाख की बर्फीली चोटी पर तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस के एक जवान ने टीका लगवाने के बाद बडा बयान दिया है। आईटीबीपी के इस जवान का बयान उन लोगों के लिए नसीहत है जो इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं।

Leh: The soldiers of Indo-Tibetan Border Police (ITBP) deployed at forward posts were administered the Covid-19 vaccination today.



"Today, we received the corona vaccine at Sector Hospital in Ladakh. There were no side-effects and I feel good," said a soldier.