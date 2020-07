Ladakh : लुकुंग पोस्ट पर 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों से मिले राजनाथ, बहादुरी को किया सलाम

नई दिल्ली। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Defence Minister Rajnath Singh ) दो दिवसीय लद्दाख ( Ladakh Visit ) यात्रा के दौरान लुकुंग फॉरवार्ड पोस्ट ( Lukung Forward Post ) पर 16 बिहार रेजिमेंट (16 Bihar Regiment) के उन सैनिकों से मुलाकात की जिन्होंने गलवान घाटी ( Galwan Valley ) में पीएलए के जवानों ( PLA Soldier ) को मात देने का काम किया। मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री ने गलवान घाटी में असाधारण वीरता ( Extraordinary valor ) का परिचय देने के लिए 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों की सराहना की और उनकी बहादुरी को सलाम ( Salute ) किया।

लद्दाख दौरे के दूसरे दिन राजनाथ सिंह ने जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) की अग्रिम चौकिेयों का दौरा किया और पाकिस्तान ( Pakistan ) को चेतावनी दी।

Raksha Mantri Shri @rajnathsingh met the soldiers from Bihar Regiment at Lukung during his visit to forward areas in Ladakh. He had a brief interaction with them. pic.twitter.com/81YS0T960a