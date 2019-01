IRCTC केस में लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत, तेजस्वी बोले- न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा

नई दिल्ली। लंबे वक्त से मुसीबतों से घिरे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए सोमवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आईआरसीटीसी धन शोधन मामले में लालू प्रसाद को जमानत दे दी है। अदालत ने इस मामले में लालू के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को भी जमानत दे दी है। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और प्रत्येक की जमानत राशि पर नियमित जमानत दी गई है। सुनवाई की अगली तारीख 11 फरवरी है।

Tejashwi Yadav on being granted regular bail in IRCTC scam case: We are confident of getting justice. We trust the judiciary. pic.twitter.com/pe1ycSBkih