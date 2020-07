सावधान: Lancet Global Health का बड़ा दवा, 640 में से 627 जिले corona की चपेट में

नई दिल्ली। चीन ( coronavirus in China ) के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ( COVID-19 ) ने पूरा दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। भारत ( Coronavirus in india ) में भी यह महामारी काफी तेजी से पैलता जा रहा है। आलम ये है कि देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। जबकि, 25 हजार से ज्यादा लोगों की मौत (coronavirus death in India ) हो चुकी है। इसी बीच Lancet Global Health की रिपोर्ट ने भारत को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 98 फीसदी हिस्सा COVID-19 की चपेट में आ गया है।

Lancet Global Health की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Lancet Global Health ने ताजा स्टडी में कहा है कि दुनिया में अमरीका ( coronavirus in America ) के बाद भारत में ही यह महमारी सबसे तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 640 में से 627 जिले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इस महामारी से बचने के लिए और स्थिति को संभालने के लिए जिला स्तर पर योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करने की जरूरत है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, वहां खास ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही एक विशेष रणनीति बनाकर काम करने की जरूरत है। इतना ही नहीं Lancet Global Health ने यह भी कहा है कि जहां सबसे ज्यादा मामले हैं, वहां दोबार लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। गौरतलब है कि Lancet Global Health ने अपनी यह रिपोर्ट भारत सरकार द्वार जारी किए आंकडों के आधार पर तैयार की है।

'भारत को और ज्यादा सावधान होने की जरूरत'

Lancet Global Health ने स्टडी में कहा है कि भारत के नौ राज्य सबसे ज्यादा कोरोना ( corona infected 9 States ) से प्रभावित हैं। इनमें मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ), बिहार ( Bihar ), तेलंगाना, झारखंड ( Jharkhand ), उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ), महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल ( West Bengal ), ओडिशा और गुजरात शामिल हैं। जबकि, उत्तर-पूर्वी राज्यों में COVID-19 के मामले सब कम आए हैं। बताया जा रहा हैकि लैंसेट की यह रिपोर्ट सामाजिक-आर्थिक, जनसांख्यिकीय, आवास-स्वच्छता, महामारी विज्ञान और स्वास्थ्य प्रणाली जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर बनायी गयी है। यहां आपको बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला देश है, ऐसे में यहां कोरोना वायरस के तेजी से फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता है। Lancet Global Health की इस रिपोर्ट ने यकीन कोरोना महामारी को लेकर टेंशन बढ़ा दी है।