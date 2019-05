भारत और फ्रांसीसी नौसेना के बीच सबसे बड़ा समुद्री युद्धाभ्यास 'वरुण' शुरु

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना ( Indian Navy ) फ्रांस के साथ अबतक का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास कर रही है। गोवा में भारतीय और फ्रांसीसी नौसैनिक जहाजों ने समुद्री चरण 'वरुण' के तहत अभ्यास शुरू किया।

दोनों सेनाओं ने समुद्र में क्या उतारा

फ्रांसीसी परमाणु ऊर्जा संपन्न विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल और फ्रांसीसी नौसेना के जहाज प्रोवेंस, ला टूचे ट्रेविले, फोरबिन और टैंकर मार्ने एक पनडुब्बी के साथ भारतीय नौसैनिक जहाजों आईएनएस चेन्नई, आईएनएस मुंबई, आईएनएस तरकश, टैंकर आईएनएस दीपक और एक पनडुब्बी के साथ अंतर संचालन अभ्यास करेंगे।

केजरीवाल को नहीं भाया प्रियंका गांधी का रोड़ शो, कहा- दिल्ली में 'समय बर्बाद' मत कीजिए

Sea Phase of #ExVARUNA commences off Goa . Air-to-air combat, Air Defence , Anti-Submarine & Surface shoots were some of the exercises conducted on Day 1 @MarineNationale @FranceinIndia @SpokespersonMoD @DefenceMinIndia @IAF_MCC @adgpi pic.twitter.com/PWNFzTGXpk