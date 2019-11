तीस हजारी विवाद में सोमवार को वकीलों की हड़ताल

नई दिल्ली। दिल्ली स्थित तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस की भिड़ंत के बाद बार एसोसिएशनों ने सोमवार को जिला अदालतों में हड़ताल का ऐलान किया है।

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों से काम का बहिष्कार करने का अनुरोध किया गया है।

Chief Justice of Delhi High Court, Justice DN Patel, has taken suo moto cognisance of yesterday's clash between lawyers and police personnel at Tis Hazari Court in which more than 20 people were injured. (File pic) pic.twitter.com/XSz8i6klhZ