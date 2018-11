गांधीनगर। गुजरात विधानसभा सचिवालय में एक तेंदुए के घुसने से अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग के पसीने छूट गए हैं। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया है। करीब 100 से ज्यादा वन्यकर्मी तेंदुए को खोज रहे हैं। सर्च ऑपरेशन को देखते हुए सचिवालय को बंद कर दिया गया है।

WATCH: leopard entered Secretariat premises in Gujarat's Gandhinagar, early morning today. forest department officials are currently conducting a search operation to locate the feline (Source: CCTV footage) pic.twitter.com/eQYwATbk2b