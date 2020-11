यूपी की तरह मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ आएगा कानून

नई दिल्ली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहन लव जिहाद पर कानून ला रहे है। सोमवार को ट्टीव कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि हम प्यार की आड़ में होने वाले जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए कानून ला रहे हैं।

We are bringing law to curb forced religious conversions that take place in garb of love: Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan pic.twitter.com/5ZZtao74JC