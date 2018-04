नई दिल्ली। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय केा अलग धर्म की मान्यता मिलने के बाद अब महाराष्ट्र में भी लिंगायत समुदाय को धार्मिक दर्ज के सुर तेज हो गए हैं। बात दें कि पिछले दिनों कर्नाटक सरकार ने पिछले दिनों लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा देने की घोषणा की थी। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लंबे समय से चली आ रही मांग को मंजूरी देते हुए केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिश भेज दी।

Aurangabad: All India Lingayat Coordination Committee carried out a ‘Mahamorcha’to the Divisional Commissioner's office demanding constitutional recognition of #Lingayat in Maharashtra & also a minority status to the community on national level. #Maharashtra pic.twitter.com/Bxx55RbEtD