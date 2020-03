केरल में डॉक्टर की पर्ची से मिलेगी शराब, सुसाइड के बढ़ते मामलों के बीच सीएम पिनाराई विजयन का फैसला

नई दिल्ली।

केरल में शराब नहीं मिलने के कारण लोगों के सुसाइड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने शराब की ऑनलाइन बिक्री शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ( Kerala CM Pinarayi Vijayan ) ने आबकारी विभाग को डॉक्टर की पर्ची से लोगों को शराब देने के लिए कहा है। बता दें कि केरल में लॉकडाउन ( Coronavirus Lockdown ) के चलते शराब की दुकानें बंद होने की स्थिति में अलग-अलग इलाकों से आत्महत्या ( Suicide in Kerala ) के मामले सामने आए हैं। जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन ( Lockdown in Kerala ) के दौरान शराब की बिक्री का फैसला लिया है।

दिखानी होगी डॉक्टर की पर्ची

बता दें कि केरल में कोरोना वायरस ( COVID-19 ) के लगभग 200 मामले सामने आ चुके है, जबकि एक की मौत हो चुकी है। जिसके बाद यहां लॉकडाउन ( COVID-19 Lockdown ) लागू किया गया। लॉकडाउन के चलते होटल, बार व शराब की दुकानें बंद हो चुकी है। जिसके बाद अजीबोगरीब मामले सामने आने लगे। यहां शराब नहीं मिलने से कई लोगों ने जान दे दी। जिसके बाद मुख्यमंत्री पी. विजयन ने डॉक्टर्स की पर्ची से लोगों का शराब खरीदने की छूट दी है। इसके अलावा आबकारी विभाग को ऐसे लोगों का नशामुक्ति केंद्रों पर मुफ्त इलाज करने के लिए भी निर्देशित किया है।

Kerala govt also has asked Excise Dept to provide free treatment to and admit people with withdrawal symptoms to de-addiction centers. CM had said that the govt is also considering option of online sale of liquor as the sudden unavailability of alcohol may lead to social problems https://t.co/yQjTXADNeM