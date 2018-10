भावुक हुए पीएम मोदी, कहा- जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ने वालों को याद करने का दिन

नई दिल्ली। आज पुलिस स्मृति दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाणक्यपुरी स्थित नेशनल पुलिस मेमोरियल और म्‍यूजियम का उद्घाटन किया। स्मारक को पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के वरिष्‍ठ नेता एलके अडवाणी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री, उपस्थित अतिथियों और पुलिस के वरिष्‍ठ अधिकारियों ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक पुरस्‍कार का ऐलान भी किया। यह पुरस्‍कार नेता जी की जयंती 23 जनवरी को प्रदान किया जाएगा।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi , Home Minister rajnath singh and senior BJP leader LK Advani pay tributes to the policemen killed in an ambush by Chinese troops in 1959 in Ladakh's Hot Spring area, on national police memorial day today. pic.twitter.com/KpxhWcmw0m