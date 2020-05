Lockdown 4 के बीच PM Modi करेंगे 'मन की बात', आप भी दे सकते हैं प्रधानमंत्री को सुझाव

नई दिल्ली।

कोरोना वायरस ( coronavirus ) की चेन तोड़ने के लिए देशभर में 31 मई तक लॉकडाउन ( Lockdown ) बढ़ाया गया है। 18 मई सोमवार से लॉकडाउन ( Lockdown 4.0 ) के चौथे चरण की शुरुआत हुई है, जो 31 मई को खत्म होगा। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) मन की बात भी करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी मन की बात ( Mann Ki Baat ) में चर्चा करेंगे।

इस बात की जानकारी पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी। इसके लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। उन्होंने कहा है कि लोग अपने सुझाव नमो एप और माइ जीओवी और फोन के जरिए भेज सकते हैं। बता दें कि इस दिन लॉकडाउन 4 का आखिरी दिन होगा। ऐसे में उन्होंने देशवासियों से आगे की रणनीति तैयार करने के लिए सुझाव मांगे हैं।

पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, 'इस महीने 31 मई को मन की बात ( #MannKiBaat ) होगी। इसके लिए मैं आपके विचार और सुझाव का इंतजार कर रहा हूं।' उन्होंने आगे लिखा, आप अपने सुझाव 1800-11-7800 नंबर, NaMo ऐप या MyGov के जरिए भेज सकते हैं।

दो गज दूरी का दिया था मंत्र

बता दें कि पीएम मोदी ने 26 अप्रैल को मन की बात के दौरान देशवासियों को 'दो गज दूरी बहुत है जरूरी' का मंत्र दिया था। उन्होंने लोगों से घरों में रहने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि भारत को कोरोना की लड़ाई सही मायने में People Driven है। पीएम ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में लोग एक-दूसरे की सहायता के लिए आगे आए हैं।

