Lockdown 5.0: 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, शर्तों के साथ तीन फेज में शुरू होंगी सेवाएं

नई दिल्ली। कोरोना संकट ( coronavirus Crisis ) के बीच लॉकडाउन ( Lockdown ) को बढ़ाने को लेकर मोदी सरकार ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन 5.0 को लागू कर दिया है, जो कि 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। हालांकि इस लॉकडाउन को अनलॉक 1.0 नाम दिया गया है। क्योंकि इस लॉकडाउन में शर्तों के साथ कई चीजों को खोलने की इजाजत दी गई है। मसलन, शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं और बताया है कि तीन फेज में सभी सेवाओं को बहाल किया जाएगा।

Phase II: Schools, colleges, educational/ training/ coaching institutions etc., will be opened after consultations with States and UTs. #UNLOCK1

गाइडलाइन की मुख्य बातें

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 लागू करने के साथ ही अनलॉक 1.0 को भी शुरू कर दिया है। यानी कि इस लॉकडाउन में कई चीजें शर्तों के साथ खोली जाएंगी और धीरे-धीरे लॉकडाउन को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। सरकार की ओर से इसको लेकर गाइडलाइन जारी किया गया है।

- एक जून से लॉकडाउन खत्म होगा और अनलॉक-1 शुरू होगा।

- लॉकडाउन 5.0 सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू होगा।

- कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही अनुमति होगी।

फेज-1: 8 जून से धार्मिक स्थान, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां खुलेंगे और इसके लिए एसओपी स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा।

- 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी कि रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक।

फेज-2: स्कूल-कॉलेज खोलने को लेकर जुलाई में फैसला होगा।

- सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी।

फेज-3: स्थिति की समीक्षा के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पुल, बार, असेंबली हॉल को खोलने का फैसला होगा।

Movement of individuals shall remain strictly prohibited between 9 pm to 5 am throughout the country, except for essential activities: Ministry of Home Affairs. #UNLOCK1