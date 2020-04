Lockdown: 15 मई के बाद शुरू होगी घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानें! एयर इंडिया ने जारी किए निर्देश

नई दिल्ली।

coronavirus देश में 15 मई के बाद उड़ान ( Flight Service ) सेवाओं को शुरू किया जा सकता है। इसको लेकर एयर इंडिया ( Air India ) ने निर्देश जारी किए है। एयर इंडिया ने कहा है कि कुछ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें मध्य मई के बाद शुरू हो सकती हैं। एयरलाइंस ने अपने स्टाफ को भी तैयार रहने को कहा हैं। मई के मध्य में 25 फीसदी से 30 फीसदी उड़ानें शुरू करने की संभावना है। बता दें कि कोरोना ( COVID-19 ) महामारी के चलते पिछले एक महीने से देश में उड़ानें बंद हैं। 25 मार्च को लॉकडाउन ( Lockdown ) के साथ ही सभी कमर्शियल उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी।

मई के मध्य में शुरू हो सकती सेवाएं

एयर इंडिया ने एक पत्र लिखा है जिसमें मई के मध्य से हवाई सेवाएं शुरू करने की बात कही गई है। एयर इंडिया ने ऑपरेशन स्टाफ को एक मेल भेजा है, जिसमें अपने पायलटों और केबिन क्रू को मई के मध्य से हवाई सेवा शुरू करने के लिए तैयारी करने को कहा है। मेल में भेजे गए पत्र में घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानें और अपने क्रू मेंबर्स के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्योरिटी पास की जानकारी साझा की गई है।

