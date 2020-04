Lockdown : 3 मई तक रद्द की गई सभी घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स

नई दिल्ली। कोरोना वायरस(Coronavirus) के कहर को नियंत्रित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने आज लॉकडाउन (Lockdown 2) की अवधि बढ़ा दी है। इसके बाद ही भारतीय रेलवे ने सभी यात्री सेवाएं बंद कर दी। अब नागरिक विमानन मंत्रालय (Aviation Ministry) ने भी 3 मई तक सभी घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द कर दी है। इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी गई।

All domestic and international commercial passenger flights will remain suspended till 11.59 pm of May 3: Aviation Ministry