Lockdown इफेक्ट: Bengaluru में फिटनेस इंडस्ट्री पर मंडराया खतरा, Gym ऑनर्स के पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं

नई दिल्ली। देश में जारी कोरोना वायरस ( coronavirus ) संकट को लेकर 25 मार्च से लॉकडाउन ( Lockdown ) लागू है। वहीं, एक जून से लॉकडाउन 5.0 ( Lockdown 5.0 ) का भी आगाज हो चुका है। Unlock 1.0 में धीरे-धीरे देश को खोला जा रहा है। लेकिन, कुछ चीजें अब भी ऐसी हैं, जिन पर प्रतिबंध जारी है। इसी कड़ी में फिटनेस इंडस्ट्री (Fitness industry ) को भी अभी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। आलम ये है कि इस इंडस्ट्री पर अब खतरा मंडराने लगा है। लॉकडाउन के कारण बेंगलुरु ( Bengaluru ) में कई जिम ( Gym ) या बंद होने के कगार पर पहुंच चुके हैं या फिर बिक्री के कगार पर हैं। क्योंकि, उनकी आर्थिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही है।

'Gym मालिकों की हालत माली'

जिम मालिक ( Gym Owner) और जिम मालिक एसोसिएशन के सचिव ( secretary of gym owners association ) रक्षित गौड़ा ( Rakshith Gowda ) का कहना है कि लॉकडाउन के कारण हमारी ऐसी हालत हो गई है कि हम जिम का किराया ( Rent ) तक नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रति माह 60,000 से 1 लाख रुपए तक किराया है, लेकिन लॉकडाउन के कारण आमदनी पूरी तरह बंद हैं। ऐसे में कहां से किराया दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिम मालिकों की हालत बेहद खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि चार महीने से न तो बिल्डिंग का किराया दिया गया है। न ही प्रशिक्षकों और सफाईकर्मियों को सैलरी दी गई है ( couldn’t pay the rent, salary to trainers and cleaners)। रक्षित गौड़ा ने कहा कि हमसे EMI तक नहीं दिया जा रहा है।

सरकार से दोबार Gym खोलने की अपील

रक्षित गौड़ा ने कहा कि मैं सरकार अपील करता हूं कि जिम सेक्टर को दोबारा शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। क्योंकि, सरकार ने दुकानें, मंदिर, मॉल खोलने की अनुमति दे दी है। गौड़ा ने कहा कि हम सरकार से फिटनेस इंडस्ट्री के हित में उचित कदम उठाने का आग्रह करते हैं। वहीं, एक जिमर महेश का कहना है कि उन्हें एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेना थाष लेकिन, लॉकडाउन के कारण वे सही से अभ्यास नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि मैं पिछले एक साल से अपनी फिटनेस पर मेहनत कर रहा था। लेकिन, लॉकडाउन के कारण वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूं। अब मुझे अपनी फिटनेस को वापस लाने के लिए और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए एक साल और मेहनत करनी पड़ेगी।

वहीं, अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रसाद का कहना है कि अधिकांश बॉडी बिल्डर और जिम मालिक कर्ज लेकर जिम चला रहे हैं। लेकिन, लॉकडाउन के कारण वे EMI का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार जिम के लिए भी कोई गाइडलाइंस जारी करे। अगर जिम को नहीं खोला गया तो कई लोगों पर जीवन चलाने का खतरा मंडराने लगेगा। लेकिन, सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है, जिसके कारण समस्याएं काफी बढ़ने लगी है।