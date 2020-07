Lockdown Effect: नौकरी जाने पर सब्जी बेचने पर मजबूर हो गई Software Engineer, अब ऐसे पलट गई किस्मत

नई दिल्ली। चीन ( coronavirus in China ) के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ( coronavirus ) का कहर पूरी दुनिया में जारी है। भारत ( COVID-19 in India ) भी इस महामारी का हाहाकार जारी है। वायरस को रोकने और उसकी चेन को तोड़ने के लिए देश में लॉकडाउन ( India Lockdown ) लागू है। इस लॉकडाउन ( Lockdown ) के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बेरोजगारी ( Unemployment in India ) से लेकर भूखमरी तक की नौबत आ गई। वहीं, हैदराबाद ( coronavirus in hyderabad ) में लॉकडाउन के कारण एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ( Software Engineer ) की नौकरी चली गई। लेकिन, एक बार फिर उनकी किस्मत पलटी और गरीबों का मसीहा बनकर सामने आए अभिनेता सोनू सूद (Actor Sonu Sood) ने किस्मत बदल दी।

सोनू सूद ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बदली किस्मत

दरअसल, ट्वीटर यूजर Ritchie Shelson ने एक वीडियो ( Video ) शेयर करते हुए लिखा, 'डियर सोन सूद सर, ये शारदा ( Sharda ) हैं। कोविड क्राइसिस (COVID Crisis) के कारण इनकी नौकरी चली गई। ये VirtusaCorp कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। कंपनी ने उन्हें बाहर निकाल दिया। मजबूरन परिवार को चलाने के लिए शारदा को सब्जी बेचना पड़ रहा है। एक बार आप देख लें, क्या इनकी कोई मदद कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप जवाब देंगे।' यूजर ने इस मैसेज को सोनू सूद ( Sonu Sood ) को टैग भी किया था। फिर क्या थी, जैसे ही सोनू सूद को इस बात की जानकारी मिली उन्होंने तुरंत शारद को नौकरी दे दी।

Lockdown के कारण शारदा की चल गई थी नौकरी

सोनू सूद ने ट्वीट ( Sonu Sood Tweet ) करते हुए लिखा,' मेरे ऑफिस के अधिकारी उससे मिले, इंटरव्यू हुआ, ऑफर लेटर ( Offer Letter ) भेजा जा चुका है, जय हिंद'। परिणाम ये हुआ कि जिस लॉकडाउन (Lockdown) के कारण शारदा की नौकरी चली गई थी, अचानक किस्मत पलट गई और उनके हाथ में एक बार फिर नौकरी है। यहां आपको बता दें कि लॉकडाउन ( coronavirus lockdown ) और कोरोना महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था ( Economy ) पूरी तरह चरमराई है। कंपनियां लगातार कर्माचारियों की छंटनी कर रहे हैं और सैलरी में कटौती कर रहे हैं। इस दौरान अभिनेता सूद ने गरीबों, मजदूरों, प्रवासी मजदूरों की खुलकर मदद की। काफी संख्या में प्रवासियों को उन्हंने घर पहुंचाया। इतना ही नहीं प्रवासी मजदूरों ( Migrant Labourers ) को नौकरी देने के लिए उन्होंने 'प्रवासी रोजगार' नाम से कार्यक्रम भी शुरू की है। इतना ही नहीं सोनू सूद विदेश में फंसे लोगों को वापस लाने में भी मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने शारद नामक लड़की मदद की और उसे नौकरी भी दी है।