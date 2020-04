महाराष्ट्र में भी 30 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन, पंजाब और ओडिशा पहले ही कर चुके हैं ऐलान

मुंबई। कोरोना वायरस ( coronavirus ) के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है।

ओडिशा और पंजाब के बाद महाराष्ट्र तीसरा राज्य

आपको बता दें कि महाराष्ट्र ऐसा तीसरा राज्य बना है, जिसने 14 अप्रैल से पहले ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले ओडिशा और पंजाब में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया था।

पीएम मोदी ने 11 मुख्यमंत्रियों के साथ की मीटिंग

शनिवार को पीएम मोदी के साथ हुई मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे मीडिया के सामने आए, जहां उन्होंने कहा कि वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में आगे की रणनीति पर 30 अप्रैल के बाद विचार किया जाएगा। बता दें कि पीएम के साथ मीटिंग में 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, जिसमें से 10 ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया।

महाराष्ट्र में 1600 पार कर गए हैं कोरोना के आंकड़े

आपको बता दें कि महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य है। महाराष्ट्र में कोरोना प्रभावितों का आंकड़ा 1666 तक पहुंच गया है। शनिवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 92 नए मामले सामने आए।

Maharashtra will continue to be locked down till 30th April. The state will show the way to the country even in these tough times: Maharashtra CM Uddhav Thackeray#COVID19 pic.twitter.com/zx4PlHQd0U