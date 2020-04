Lockdown 2.0: 3 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन, 20 अप्रैल के बाद मिलेगी सशर्त छूट

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus ) का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। करीब 9 हजार लोग इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 339 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन ( Lockdown ) की मियाद 19 दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अगामी तीन मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में सर्शत छूट दी जाएगी।

'देशवासियों को नववर्ष की बधाई'

पीएम मोदी ने संबोधन शुरू करते ही देश के अलग-अलग हिस्सों में पड़ने वाले त्योहारों और नववर्ष को लेकर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई, बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आपकी तपस्या, आपके त्याग की वजह से भारत अब तक कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि लेकिन आप देश की खातिर, एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। हमारे संविधान में जिस We the People of India की शक्ति की बात कही गई है, वो यही तो है। पीएम ने कहा कि मैं जानता हूं, आपको कितनी दिक्कते आई हैं। किसी को खाने की परेशानी, किसी को आने-जाने की परेशानी, कोई घर-परिवार से दूर है। लेकिन, इस महामारी से बचने के लिए यह एक मात्र उपाय है। पीएम मोदी ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीम राव आंबेडकर की जन्म जयंती पर, हम भारत के लोगों की तरफ से अपनी सामूहिक शक्ति का ये प्रदर्शन, ये संकल्प, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है।

20 अप्रैल से मिल सकती है छूट!

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हमारे यहां कोरोना के केवल 550 केस थे, तभी भारत ने 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का एक बड़ा कदम उठा लिया था। भारत ने समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बल्कि जैसे ही समस्या दिखी उसे तेजी से फैसले लेकर उसी समय रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को परखा जाएगा, वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, ये देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र इस अग्निपरीक्षा में सफल होंगे, जो Hotspot में नहीं होंगे, और जिनके Hotspot में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है।

'देशवासियों से सात आग्रह'

पीएम मोदी ने कहा लॉकडाउन 2.0 में और सख्ती बढ़ाई जाएगी। पीएम ने कहा कि हम धैर्य बनाकर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त कर पाएंगे। इसलिए, न खुद कोई लापरवाही करनी है और न ही किसी और को लापरवाही करने देना है। बुधवार को इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने 7 बातों में जनता का साथ मांगा।

- पीएम ने कहा कि अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है, उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है।

- देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर- नर्सेस, सफाई कर्मी-पुलिसकर्मी का पूरा सम्मान करें

- पीएम ने कहा कि जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें

- उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें, घर में बने फेसकवर या मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।

- आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें

- कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें

- अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, गर्म पानी, काढ़ा, इनका निरंतर सेवन करें।