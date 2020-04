तेलंगाना में 7 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर लगी पूरी तरह रोक

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( CoronaVirus ) के खिलाफ भारत एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहा है। संपूर्ण देश में इस वक्त लॉकडाउन का दूसरा फेज चल रहा है, जो कि 3 मई तक चलेगा। इस बीच तेलंगाना सरकार ( Telangana Govt ) ने लॉकडाउन को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है।

कैबिनेट मीटिंग में लिया गया फैसला

तेलंगाना सरकार ने ये फैसला रविवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। मीटिंग में फैसला लिया गया कि 5 मई को राज्य के हालात का जायजा लिया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन के पहले फेज के दौरान तेलंगाना ने सबसे पहले लॉकडाउन को बढ़ाकर 30 अप्रैल तक किया था, लेकिन पीएम मोदी ने संपूर्ण देश में लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया था।

Telangana Cabinet decides to extend #CoronavirusLockdown in the State till May 7. The cabinet will take stock of the situation on May 5. pic.twitter.com/Dm44gLA4TX