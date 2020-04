Lockdown: स्कूल-कॉलेज और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए 15 मई तक बढ़ सकता है लॉकडाउन

नई दिल्ली।

कोरोना वायरस ( coronavirus ) के चलते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) ने 14 अप्रैल तक देशभर में लॉकडाउन ( Lockdown in India ) घोषित किया था। छह दिन बाद इस लॉकडाउन ( Coronavirus Lockdown ) की अवधि समाप्त होने वाली है। ऐसे में सवाल है कि क्या लॉकडाउन खत्म होगा या इसे आगे बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Defense Minister Rajnath Singh ) की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। बैठक में मंत्रियों के समूह ने स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों के लिए लॉकडाउन (Lockdown May Extend Till May 15 ) को 15 मई तक बढ़ाने की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिसमूह ने कहा, लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद आगे बढ़ाएं या नहीं, लेकिन इन सभी गतिविधियों पर 15 मई तक रोक लगी रहनी चाहिए।

मौजूदा हालात को देखते हुए बढ़े लॉकडाउन ( COVID-19 Lockdown )

ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में कहा गया कि मौजूदा हालात को देखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए। लॉकडाउन में कोरोना ( COVID-19 ) के आंकड़ों को देखते हुए धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, स्कूल-कॉलेज आदि को 14 अप्रैल को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी आगामी 4 सप्ताह तक खोलने की अनुमति नहीं दी जाएं। सरकार मंत्रियों के इस सुझाव पर अमल कर सकती है।

कई राज्यों ने की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई मंत्री शामिल हुए। वहीं, मध्यप्रदेश समेत 8 राज्य की सरकारों ने लॉकडाउन की अवधि को 14 अप्रैल से आगे बढ़ाने की की मांग की है।

लॉकडाउन पर विचार कर रही सरकार

बता दें कि लॉकडाउन के बावजूद देश में कोरोना ( Coronavirus Outbreak ) के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। ऐसे में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार से अपील की गई है। सूत्रों के मुताबिक, केन्द्र सरकार लॉकडाउन को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसको लेकर जल्द ही आधिकारिक जानकारी सामने आ सकती है। बता दें कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म हो रहा है।

