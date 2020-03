Lockdown का असर आबोहवा में दिखा, तेजी के घटा प्रदूषण, जानिए सात दिन पहले क्या थी स्थिति व अब क्या है

नई दिल्ली. कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बीच एक राहत देने वाली खबर है। देश में हुए लॉकडाउन का असर अब आबोहवा में देखने को मिली है। लॉकडाउन का आझ सातवां दिन है। प्रदूषण का स्तर लगातार गिरा है। देश में पिछले कुछ दिनों में न्यूनतम वायु प्रदूषण दर्ज किया गया है। गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगने और ज्यादातर कारखानें बंद होने के बाद दुनिया समेत देश के कई शहरों की हवा की क्वालिटी में जबरदस्त काफी सुधार देखने को मिला है। जिन शहरों की एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI खतरे के निशान से ऊपर होते थे। वहां आसमान गहरा नीला दिखने लगा है। । गौरतलब है कि कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसके तहत सरकार ने लोगों से घरों में रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया है। इससे देशभर में लोगों की आवाजाही में काफी कमी आई है।

प्रदूषण में तेजी से गिरावट

सरकार द्वारा संचालित सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (System of Air Quality and Weather Forecasting and Research) (सफर) के अनुसार, कोरोना वायरस प्रकोप के कारण किए गए उपायों से दिल्ली में पीएम 2.5 में 30 फीसद की गिरावट आई है।

जहरीली गैस का उत्सर्जन थमने से वायु गुणवत्ता हुई बेहतर

न तो सड़कों पर वाहन चल रहे हैं और न ही आसमां में हवाई जहाज। बिजली उत्पादन और औद्योगिक इकाइयों जैसे अन्य क्षेत्रों में भी बड़ी गिरावट आई है। इससे वातावरण में डस्ट पार्टिकल न के बराबर हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन भी सामान्य से बहुत अधिक नीचे आ गया है। इस तरह की हवा मनुष्यों के लिए बेहद लाभदायक है। इसके अलावा रुक-रुक कर हुई बारिश ने भी धूल के कण और कार्बन पार्टिकल को आसमान से जमीन पर नीचे बैठाने का काम किया। इससे भारत, चीन, अमेरिका, इटली, स्पेन और यूके के कई प्रमुख शहरों में जहरीली गैस का उत्सर्जन थमने से वायु गुणवत्ता बेहतर हुई है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार, न्यूयॉर्क में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर पिछले साल की तुलना में 50 प्रतिशत कम हो गया है। उत्तरी इटली में नाइट्रोजनऑक्साइड में अचानक गिरावट देखी गई।

जानिए कितना आया बदलाव

दिल्ली

पहला- 163

बाद- 103

बंगलूरू

पहले- 82

बाद- 70

हैदराबाद

पहले- 76

बाद- 69

कोलकाता

पहले- 140

बाद-95

तेजी से बढ़ सकता है प्रदूषण

द इकोनॉमिस्ट की माने तो, दुनियाभर में आया आर्थिक संकट स्वच्छ नजर आ रहे पर्यावरण को पहले से भी बदतर बना सकता है। 2008 की मंदी के बाद, जीवाश्म ईंधन की कम कीमतों ने भारत और चीन जैसे देशों को दोबारा अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने में बेहद मदद की थी, लेकिन उससे कार्बन उत्सर्जन पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया था। जानकारों के मुताबिक जब-जब इस तरह की आर्थिक मंदी आई है, दुनियाभर में प्रदूषण का स्तर कम होने के बाद दोबारा बेहद तेजी से बढ़ा है। 1973 और 1979 का तेल संकट, USSR का पतन, और 1997 के एशियाई वित्तीय संकट कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जो दोबारा बढ़ते प्रदूषण के दावों को मजबूती देते हैं।