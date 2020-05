Lockdown 3.0: बेबस...बेघर...जब चलते-चलते थक गए मासूम के कदम, मां ने सूटकेट पर लिटाकर ऐसे किया सफर

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) के कारण पूरे देश में लॉकडाउन ( Lockdown 3.0 ) लागू है। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर प्रवासियों मजदूरों ( Migrant Labours ) पर ही पड़ा है। बेबस...बेघर...प्रवासी मजदूर इस तरह मजबूर हो गए हैं कि पैदल ही सैकड़ों, हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर अपने गांव पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कई मजदूर सकुशल घर पहुंच गए तो कई रास्ते में फंसे हैं तो कुछ मौत के मुंह में समा चुके हैं। इन मजदूरों के पास न पीने का पानी है और न ही खाने का सामान बस दिल में एक ही ज्जबा है कि किसी तरह अपने घर पहुंचना है। रास्ते में किसी ने खाने के लिए दे दिया तो उससे पेट भर लिया, वरना भूखे ही ये मजदूर सफर तय करने के लिए मजबूर हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) के आगरा ( Agra ) से, जहां सड़कों पर पैदल ही बच्चे, महिलाएं, पुरुष चलते नजर आ रहे हैं। लेकिन, एक दृश्य ऐसा दिखा, जिसने सबको झकझोर दिया। पैदल चलते-चलते जब एक मासूम के कदम थक गए तो उसकी मां सूटकेस पर औंधे मुंह लिटा दिया और उसे खींचते हुए मंजिल की ओर चल पड़ीं।

पंजाब से लौट रहे थे प्रवासी मजदूर

जानकारी के मुताबिक, पंजाब ( Punjab ) से प्रवासी मजदूरों का एक जत्था उत्तर प्रदेश के महोबा ( Mahoba ) जा रहा था। मजदूरों का जत्था जब उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंचा तो सब काफी थक चुके थे। इस जत्थे में बच्चे भी शामिल थे। चलते-चलते जब बच्चे का पैर थक गया तो मां अपनी ममता को न रोक सकी और जिस सूटकेस को वह सैकड़ों किलोमीटर दूर से खींचते हुए आ रही थी उस पर अपने बच्चे को औंधे मुंह लिटा दिया और फिर उस सूटकेस को वह खींचने लगी। लेकिन, हिम्मत ऐसा कि जत्था रुका नहीं बल्कि चलता ही रहा। जत्थे में शामिल एक शख्स का कहना था कि हमलोग पंजाब से पैदल ही आ रहे हैं। जहां रात होती है वहां ठहर जाते हैं। रास्ते में किसी ने राशन दे दिया तो खाना बनाकर खा लेते हैं। युवक का कहना था कि एक तो चिलचिलाती गर्मी और ऊपर से सौकड़ों किलोमीटर का सफर साथ में लेडीज और बच्चे। इस वीडियो को Neeraj Ghaywan ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। यह दृश्य किसी को भी झकझोर देगा। मजदूरों की ऐसी हालत देखकर किसी के भी आंसू आ जाए।

