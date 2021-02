बड़ी खबर: छपरा में अचानक पटरी से उतर गई लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, रेलवे में हड़कंप

नई दिल्ली। बिहार के छपरा से बड़ी खबर सामने आई है। यहां सोमवार शाम को बड़ा रेल हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ( Lokmanya Tilak Express ) कचहरी स्टेशन के पास अचानक पटरी से उतर गई। हादसा उस समय हुआ जब ट्रेन शंटिंग के लिए जा रही थी। इस बीच राहत की बात यह रही कि जिस समय ट्रेन पटरी से उतरी उस समय उसमें कोई यात्रि नहीं था। इस हादसे के बाद डाउन लाइन का ट्रैफिक कई घंटे के लिए बाधित हो गया। इस बीच किसी तरह केे जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल मामले की जांच चल रही घटना की वजह का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है।

Bihar: Two coaches of a passenger train derail near Chhapra; no injuries/casualties reported pic.twitter.com/PFmr0K5SW7