लू रिव्यूः एक क्लिक में जानें इस अभियान की पूरी जानकारी

नई दिल्ली। खुले में शौच से रोकने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीते वर्ष लॉन्च किए गए #LooReview कैंपेन को भारी सफलता मिल रही है। अब तक देश के 1700 शहरों के 45 हजार से ज्यादा शौचालयों को इसमें शामिल कर लिया गया है।

बीते 5 जुलाई को संसद में बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संबंध में जानकारी भी दी थी। दरअसल केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा सितंबर 2018 में #LooReviewCampaign को लॉन्च किया गया था।

मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन-अर्बन (SBM-U) के अंतर्गत इसे पेश किया था। मंत्रालय ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए दिग्गज तकनीकी कंपनी गूगल से हाथ मिलाया था।

Join google and the #SwachhBharat Mission to find and review public toilets all across India.#LooReview pic.twitter.com/ODOe3vFAfr