अरब सागर में कम दबाब के चलते गोवा में भारी बारिश और तेज हवाएं, कई इलाकों में बाढ़

पणजी। चक्रवाती तूफान निसर्ग ( Cyclone Nisarga ) की चेतावनी के बीच अरब सागर ( Arabian Sea ) में बुधवार सुबह कम दबाव का क्षेत्र ( Low Pressure Area ) बनने के कारण गोवा ( Goa ) में भारी बारिश ( Heavy Rain ) और तेज हवाएं चलीं। इसके चलते तटीय राज्य ( Coastal state ) के कुछ निचले हिस्सों में बाढ़ ( Flood ) भी आ गई। समुद्र में उथल-पुथल होने के साथ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( Indian Met Department ) ने मछुआरों को पानी में नहीं उतरने की चेतावनी दी है।

वहीं, गोवा सरकार ( Goa Govt ) द्वारा नियुक्त लाइफगार्ड एजेंसी दृष्टि ( Drishti ) ने भी लोगों से समुद्र में न जाने की अपील की है। इसके साथ ही राज्य की 105 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा के साथ अधिकांश स्थानों पर लाल झंडे लगाए गए हैं।

आईएमडी ( IMD ) ने मंगलवार शाम को कहा, "अगले 24 घंटों के दौरान पूर्व-मध्य अरब सागर और कर्नाटक-गोवा तटों पर 50-60 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलने और 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। भारी वर्षा के बाद राज्य के कई निचले इलाकों में बुधवार को बाढ़ आ गई।"

Rainfall reported during 0830 hours IST of 02.06.20 to 0630 hours IST of 03.06.20:



Goa-74 mm, Ratnagiri-20 mm, Harnai-13 mm, Colaba-37, Santacruz-21 and Dahanu-04 mm