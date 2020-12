बंगाल की खाड़ी में कम दबाव बना, तीन दिसंबर की सुबह पहुंचेगा चक्रवर्ती तूफान

चेन्नई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव बन रहा है। ये क्षेत्र चक्रवात में बदल रहा है। इसके प्रभाव से तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और आंध्रप्रदेश के तटीय इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही है।

The deep depression in Bay of Bengal is likely to intensify into cyclonic storm & cross Sri Lanka coast in evening or night of Dec 2. It is most likely to move westwards & emerge in Gulf of Mannar & Kanyakumari areas as cyclonic storm in morning of Dec 3: K Santosh, IMD Kerela pic.twitter.com/2PdiCwH6QR