लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे बने देश के नए आर्मी चीफ

नई दिल्ली। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने मंगलवार को देश के नए सेना प्रमुख के पद की कमान संभाली। उन्होंने आज सेवानिवृत्त हो रहे रहे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत का स्थान लिया है। इससे पहले बीते सितंबर में उन्होंने भारतीय सेना (आर्मी स्टाफ) में बतौर वाइस चीफ (उप प्रमुख) का पद ग्रहण किया था।

वहीं, मंगलवार को रिटायर हुए आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत को केंद्रीय कैबिनेट ने देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त कर दिया है। राजधानी दिल्ली स्थित भारतीय सेना के मुख्यालय में रावत ने नरवणे को नए आर्मी चीफ का पदभार सौंपा।

तीनों सेनाओं के प्रमुख एनडीए के 56वें कोर्स से

नरवणे के आर्मी चीफ बनने के बाद ऐसा मौका आ गया है जब देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) के 56वें कोर्स के होंगे। इनमें वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह शामिल हैं।

