बर्ड फ्लू के खतरे पर मध्य प्रदेश सरकार ने लिया फैसला, अगले 10 दिनों तक नहीं होगी चिकन की बिक्री

नई दिल्ली। केरल और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों से भेजी गईं मुर्गे-मुर्गियों की कोई भी खेप अगले 10 दिन तक मध्य प्रदेश की सीमा में घुस नहीं सकेगी।

मध्य प्रदेश सरकार ने हालात की समीक्षा करते हुए बर्ड फ्लू के एच5एन8 स्वरूप (स्ट्रेन) की रोकथाम को लेकर अहम फैसला लिया है। इसके साथ ही,मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में बर्ड फ़्लू के कारण चिकन बेचने पर पाबंदी लगाने आदेश दिए हैं।

Bird flu confirmed in Indore, Mandsaur and Agar Malwa after reports surfaced of crows found dead in 11 districts of the state. Bird flu control room set up in every district of the state: Department of Animal Husbandry, Madhya Pradesh