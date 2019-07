महालक्ष्मी एक्सप्रेसः गृह मंत्री अमित शाह ने रेस्क्यू ऑपरेशन टीम की पीठ थपथपाई

नई दिल्ली। मुंबई-कोल्हापुर रूट पर चलने वाली ट्रेन महालक्ष्मी एक्सप्रेस ( Mahalaxmi Express ) में फंसे सभी 700 यात्रियों को बचा लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ( Home Minister Amit Shah ) ने रेस्क्यू ऑपरेशन टीम की पीठ थप-थपाई है। शाह ने कहा है कि सभी यात्रियों को सकुशल बचा लेने के लिए रेस्क्यू टीम को बधाई।

आपको बता दें कि महालक्ष्मी एक्सप्रेस मुंबई से 100 किलोमीटर दूर वांगनी और बदलापुर के बीच भारी बारिश के चलते तड़के करीब 3 बजे से रुकी हुई है। इसी ट्रेन में 700 यात्री फंस गए थे। जिन्हें बचाने के लिए 9 घंटे बाद रेस्क्यू टीम पहुंची।

Home Minister Amit Shah: Teams of NDRF, Navy, IAF, Railways&state administration have safely rescued all the 700 passengers stranded on Mahalaxmi Express near Mumbai. We were closely monitoring the entire operation. Kudos to the rescue teams for their exemplary effort. (File pic) pic.twitter.com/HpPVkBNzES