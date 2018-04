नई दिल्ली: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 14 नक्सलियों को मार गिराया। गढ़चिरौली के बोरिया जंगल में पुलिस नक्सलियों के बीच पिछले कुछ घंटों से मुठभेड़ चल रही है। जिसमें पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान के तहत इलाके को सील कर नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक मारे गए नक्सलियों में नक्सल के कुछ शीर्ष नेता भी मौजूद हैं। नक्सलियों के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई को चार साल में सुरक्षा बलों के द्वारा सबसे बड़ा एक्शन बताया जा रहा है। इससे पहले तीन अप्रैल को भी महाराष्ट्र पुलिस ने एनकाउंटर में तीन नक्सलियों को मार गिराया था। बता दें कि नक्सलियों के मारे जाने के बाद इलाके में महाराष्ट्र पुलिस की ओर से तलाशी तेज कर दी गई है।

Maharashtra: 13 naxals killed in an encounter with police in Etapalli's Boriya forest area in Gadchiroli district. pic.twitter.com/3RnO5nR7cH