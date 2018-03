महाराष्ट्र: ठाणे पहुंचे 30,000 किसानों ​को मिला शिवसेना का साथ, कल घेरेंगे विधानसभा

नई दिल्ली। किसानों में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों का काफिला नासिक से से ठाणे के आनंद नगर पहुंच गया है। वहीं शिवसेना ने भी किसानों की मांग का समर्थन किया है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे किसानों से मिलने आनंद नगर पहुंचे और उनकी मांगों को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे की मुलाकात की जानकारी दी। वहीं प्रदर्शन में शामिल 5 किसानों की शनिवार को तबीयत बिगड़ने पर उनकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।

#Maharashtra: All India Kisan Sabha's protest march crosses Thane Mulund Check Naka to reach Mumbai. Over 30,000 farmers are heading to Mumbai, demanding a complete loan waiver among other demands. pic.twitter.com/KcQUkWFgui