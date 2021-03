Maharashtra : अनिल देशमुख ने परम बीर सिंह के आरोपों को खुद और MVA के खिलाफ बताया ‘साजिश’

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच गृह मंत्री अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh ) ने परम बीर सिंह के आरोपों को लेकर एक और बयान जारी किया है। ताजा बयान में उन्होंने कहा है कि यह मुझे और महाविकास गठबंधन ( MVA ) सरकार को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने कहा है कि सचिन वाझे की गिरफ्तारी के बाद से अभी तक चुप क्यों बैठे थे? मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने उसी समय अपना मुंह क्यों नहीं खोला?

Allegations levelled against me by Param Bir Singh are false & conspiracy to defame me & Maha Vikas Aghadi govt to defend himself. Why was he quiet for so many days after Sachin Waze was arrested? Why didn't he speak earlier?: Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh