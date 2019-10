महाराष्ट्र विधानसभा चुनावः अभिनेता संजय दत्त वीडियो जारी कर बताया किसके लिए मांगेंग वोट

नई दिल्ली। बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता संजय दत्त को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल संजय दत्त ने बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद सबसे ज्यादा असर कांग्रसे पर पड़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस संजय दत्त के बयान से बड़ा झटका भी लगा है। दरअसल संजय दत्त ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार ना करते हुए शिवसेना के हक में वोट मांगने की बात कही है।

संजय दत्त ने कहा है कि वह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना और युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे का समर्थन करेंगे। आपको बता दें कि मंगलवार को उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर आदित्य ठाकरे को वोट देने की अपील भी की है।

तेजी से बदल रही है मौसम की चाल, जारी हुआ अब तक का सबसे बड़ा अलर्ट

Shivsena for one and all !!!

Shivsena for Maharashtra !!!

First choice and the best choice 🏹

Love and support for @AUThackeray Ji heartfelt words by @duttsanjay Dutt Sahab 🙏

together we can... New Maharashtra !!! pic.twitter.com/zl2nmp0fTZ