महाराष्ट्र बंद: हिंसा में एक छात्र की मौत, CM ने दिए जांच के आदेश

मुंबई: महाराष्ट्र में बंद के दौरान बुधवार को नांदेड़ जिले में सड़क की नाकाबंदी करते समय हुई हिंसा में एक छात्र (16) की मौत हो गई। यह जानकारी पुलिस ने दी। महाराष्ट्र बंद का आह्वान दलित संगठनों की ओर से किया गया था। छात्र योगेश प्रहलाद जाधव के परिजनों का आरोप है कि अश्ती गांव के पास सड़क से अवरोध हटाने के दौरान पुलिस की ओर से किए लाठीचार्ज में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिससे उसकी मौत हो गई।

सिर में चोट लगने से मौत-परिवार

नांदेड़ के एसपी चंद्रकिशोर मीणा के मुताबिक मौत के कारणों का पता नहीं चला है। मीणा ने कहा, आंदोलन के दौरान भारी अराजकता की स्थिति बन गई थी। इसलिए पोस्टमार्टम के बिना मौत की वजह तय करना संभव नहीं है। दूसरी ओर परिवार के सदस्यों ने कहा है कि जाधव स्कूल में पढ़ता था। पुलिस कार्रवाई के दौरान उसके सिर में चोट लगी थी और उसे हदगांव अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मुंबई सहित आधे महाराष्ट्र में हिंसा और हंगामा

महाराष्ट्र के पुणे में भीमा-कोरेगांव युद्ध की 200वीं सालगिरह के दौरान हुई हिंसा की आग मुंबई समेत राज्य के 18 जिलों में फैल गई। बुधवार दोपहर बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने हिंसा रोकने में सरकार की विफलता के खिलाफ एक दिन का बंद वापस ले लिया। अंबेडकर के आह्वान को 250 से अधिक दलित संगठनों ने समर्थन किया था। इससे महाराष्ट्र बंद का व्यापक असर दिखा।

700 करोड़ का नुकसान

गौरतलब है कि बंद के चलते राज्य भर में करीब 35 लाख परवानाधारक छोटो-मोटे व्यवसाय बंद रहे। इस दो दिन की बंद के दौरान करीब 700 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। राज्य में रेलगाड़ियों से लेकर बस, फ्लाइट सभी को बंद रखा गया। बंद के दौरान जगह-जगह हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसे आम जन-जीवन प्रभावित हुआ। ठाणे में धारा 144 लागू की गई, वहीं, औरंगाबाद में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई। बंद के चलते ट्रेन और सड़क यातायात प्रभावित हुआ। भागती-दौड़ती मुंबई थमी नजर आई। मुंबई की डब्बावाला एसोसिएशन ने बंद के चलते बुधवार को सेवा बंद रद्द रखी।बंद के चलते पुणे और सतारा जाने वाली बसों को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया। बुधवार को मुंबई लोकल ट्रेन और स्कूल व हाइवे तक बंद रहे। प्रशासन ने ठाणे में 4 जनवरी तक धारा 144 लगा रखी है। कोरेगांव में हिंसक प्रदर्शन के चलते एसी लोकल ट्रेन पूरे दिन के लिए सस्पेंड रही। हालांकि लंबी दूरी की ट्रेनों को रद्द नहीं किया गया है।

दोषियों पर होगी कार्रवाई

दोषियों पर होगी कार्रवाई वहीं इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंसा की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Inquiry will be conducted in the incidents of violence that took place across Maharashtra. We are monitoring the CCTV footage of the violence: CM Devendra Fadnavis #BhimaKoregaonViolence pic.twitter.com/DNqzPHPC0Y