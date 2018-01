पुणे हिंसा: प्रकाश अंबेडकर ने महाराष्ट्र बंद का फैसला लिया वापस, CM फडणवीस ने जांच के दिए आदेश

मुंबई: बीआर अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने दलितों के खिलाफ हिंसा के मद्देनजर बुलाए गए महाराष्ट्र बंद को वापस ले लिया है। प्रकाश अंबेडकर के बंद के आह्वान को 250 से अधिक दलित संगठनों का समर्थन मिला था। गौरतलब है कि नए साल के मौके पर पुणे में हुई जातीय हिंसा के बाद बुधवार को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया था। सुबह से ही महाराष्ट्र में बंद का उसर साफ दिख रहा था। राज्य में रेलगाड़ियों से लेकर बस, फ्लाइट सभी को बंद रखा गया। जगह-जगह तोड़फोड़, डिब्बेवालों की सर्विस ठप, रोकी गई लाइफलाइन

दोषियों पर होगी कार्रवाई

वहीं इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंसा की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Inquiry will be conducted in the incidents of violence that took place across Maharashtra. We are monitoring the CCTV footage of the violence: CM Devendra Fadnavis #BhimaKoregaonViolence pic.twitter.com/DNqzPHPC0Y — ANI (@ANI) January 3, 2018

बीजेपी विधायक के दफ्तर में तोड़फोड़

महाराष्ट्र बंद के दौरान चंद्रपुर में कुछ प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी विधायक के दफ्तर और घर में भी तोड़फोड़ की। वहीं कोल्हापुर में विरोध-प्रदर्शन के खिलाफ शिवसैनिक सड़क पर उतर गए।

स्कूल कॉलेज भी बंद

बंद की वजह से पूरे राज्य में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। जगह-जगह तोड़फोड़, बसों में आगजनी की घटनाएं सामने आई। बंद की वजह से स्कूल-कॉलेजों को भी बंद रखा गया और राज्य के कई इलाकों में धारा 144 लागू की गई है । 40, 000 स्कूल बसें बंद रखी गई। वहीं औरंगाबाद में इंटरनेट सेवा रोकी गई है। बंद का सबसे ज्यादा असर ठाणे में देखने को मिल रहा है।

Activist and grandson of BR Ambedkar, Prakash Ambedkar withdraws Maharashtra bandh call #BhimaKoregaonViolence (File pic) pic.twitter.com/Smi74KFgcf — ANI (@ANI) January 3, 2018

जिग्नेश मेवानी और उमर खालिद पर एफआईआर दर्ज करने की मांग

मंगलवार देर शाम पुणे के दो युवा अक्षय बिक्कड और आनंद डॉन्ड ने पुणे के डेक्कन पुलिस स्टेशन में विधायक जिग्नेश मेवानी और जेएनयू के छात्र उमर खालिद के खिलाफ लिखित में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जिग्नेश मेवानी और उमर खालिद ने कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। शिकायतकर्ताओं की मानें तो जिग्नेशन मेवानी के भाषण के बाद ही महाराष्ट्र जातीय हिंसा भड़क उठी, क्योंकि भाषण के दौरान जिग्नेश मेवानी ने एक खास वर्ग को सड़क पर उतर कर विरोध करने के लिए उकसाया, जिसके बाद लोग सड़क पर उतर आए और फिर धीरे-धीरे भीड़ ने हिंसक रूप ले लिया। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक पुणे हिंसा के लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

- महाराष्ट्र बंद को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि ये बीजेपी की फासीवादी सोच को दिखाता है।

- लोकसभा में भी उठा महाराष्ट्र बंद और पुणे हिंसा का मामला, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़ने ने कहा कि ये जातीय हिंसा फूट डालने की एक कोशिश है।

- मुंबई में बीएसटी की 15 बसों में तोड़फोड़ की गई है। नागपुर में भी प्रदर्शन हो रहा है। कांदिवली स्टेशन के बाहर प्रदर्शन

- बंद के चलते चेंबूर, दादर और ठाणे में बसों में आग लगा दी गई है। ठाणे में भी ट्रेन को रोक दिया गया है। पुणे में भी दलितों ने दुकानों को बंद कर दिया है।

- बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र बंद की आग अब दिल्ली तक भी पहुंच सकती है। राज्यसभा में तो हिंसा को लेकर हंगामा भी हुआ है, जिसके चलते राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र सदन में भी बंद का समर्थन किया है।

- जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र में करीब 4000 स्कूलों को बंद रखा गया है। औरंगाबाद में इंटरनेट सेवा को ठप कर दिया गया है। राज्य में डिब्बेवालों की सर्विस को भी रोक दिया गया है। ईस्टर्न एक्सप्रेस-वे पर पुलिस की भारी तैनाती। ठाणे के पास प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोकी।

Congress leader Mallikarjun Kharge raises the issue of #BhimaKoregaonViolence in Lok Sabha, asks "who instigated and interfered in this event?" pic.twitter.com/XyNh3SKJwa — ANI (@ANI) January 3, 2018

#Delhi: Security enhanced outside Maharashtra Sadan in the wake of #BhimaKoregaonViolence and subsequent protests in #Maharashtra pic.twitter.com/yale2lX87L — ANI (@ANI) January 3, 2018

#Maharashtra: Two Thane Municipal Transport buses and an auto-rickshaw vandalized in Chendani Koliwada area, four passengers injured #BhimaKoregaonViolence pic.twitter.com/dma7yAejdU — ANI (@ANI) January 3, 2018

Maharashtra: Protests being carried out in the state; visuals from Nagpur's Shatabdi Square #BhimaKoregaonViolence pic.twitter.com/CRxHim7qOl — ANI (@ANI) January 3, 2018

Mumbai: Protesters continue to block Eastern Express Highway #BhimaKoregaonViolence pic.twitter.com/Usg1jHxV4Y — ANI (@ANI) January 3, 2018

क्या है पूरा मामला

