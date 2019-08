महाराष्ट्र के सोलापुर में गिरी बैंक की छत, 20 लोग फंसे

नई दिल्ली। महाराष्ट्र ( Maharashtra ) में इमारतों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को राज्य के सोलापुर में करमाला कस्बे स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक इमारत का स्लैब गिर ( Bank roof collapsed in Solapur ) गया। इमारत में लगभग 20 लोगों के फंसे होने की आशंका जाताई जा रही है। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। अब तक 10 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। वहीं, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है।

