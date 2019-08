महाराष्ट्र: धुले में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट, हादसे में 10 लोगों की मौत

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के धुले से दिल दहलाने वाले खबर आई है। यहां एक केमिकल फैक्ट्री में धमाका हो गया है। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल विभाग की गाड़ियां और बचाव दल की कई टीमों को मौके पर रवाना किया गया।

जानकारों की मानें तो मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है।

15 people injured in an explosion in a chemical factory in Dhule,Maharashtra. More details awaited. pic.twitter.com/8ERgf5kyXv