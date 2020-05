महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच गठबंधन सहयोगियों से सीएम उद्धव की बैठक शुरू, लॉकडाउन पर हो रही चर्चा

नई दिल्ली। कोरोनावायरस संकट ( Coronavirus ) से जूझ रहे महाराष्ट्र ( Maharashtra ) में सियासी सरगर्मी ( Political Crisis ) भी तेज होती जा रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( CM Udhav Thackeray) ने अपने निवास वर्षा पर महाअघाड़ी ( Maha aghadi ) सहयोगियों की बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र में चल रही सियासी हलचल के चलते हर किसी की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया।

सीएम उद्धव ठाकरे ने बैठक की शुरुआत लॉकडाउन को लेकर की। दरअसल देशभर में 31 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा है। ऐसे में प्रदेश में इसकी अवधि को बढ़ाने समेत अन्य पक्षों पर चर्चा चल रही है।

दरअसल बैठकों के ताबड़तोड़ सिलसिले और सियासी दिग्गजों की हालिया मुलाकात से सत्ता के गलियारों में ये सवाल गूंजने लगा है कि क्या एक बार फिर उद्धव ठाकरे की सीएम की कुर्सी खतरे में हैं। हालांकि अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने सरकार के स्थिर रहने पर जोर दिया है। सामाना में छपा संपादकीय साफ इशारा कर रहा है कि प्रदेश सरकार पर किसी भी तरह की तलवार नहीं है।

Mumbai: Maharashtra CM and Shiv Sena Chief Uddhav Thackeray has called a meeting with alliance partners at Varsha bungalow today. (file pic) pic.twitter.com/1FUoQwPEF9