PM मोदी के 'लाइट्स ऑफ' प्लान पर बोले महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री, 'पॉवर ग्रिड हो सकती है फेल'

नई दिल्ली। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ( coronavirus ) के खिलाफ जंग जारी है। यह वायरस कितना खतरना है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 10 लाख से ज्याद लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि 40 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस के कारण भारत ( Coronavirus in india ) की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इस वायरस को हराने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके बाजवूद यह तेजी से फैल रहा है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Nrendra Modi ) ने देशवासियों से पांच अप्रैल को रात नौ बजे 9 मिनट के लिए बिजली बंद कर दीया, टार्च, फ्लैशलाइट जलाकर रोशनी करने की अपील की है। पीएम मोदी के इस प्लान पर महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ( Nitin Raut ) ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यदि सभी लाइटें एक साथ बंद हुआ तो पॉवर ग्रिड फेल हो सकती है।

महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि अगर सभी लाइट्स को एक साथ बंद कर दिया गया तो इससे ग्रिड फेल हो सकती है। उन्होंने चिंता जताई कि इस प्लान से हमारी सभी आपातकालीन सेवाएं रुक जाएंगी और बिजली बहाल करने में एक हफ्ते का समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपील करूंगा कि वे लाइट बंद न करें। लाइट बंद किए बिना ही मोमबत्ती और लैंप जलाएं। पीएम मोदी की इस अपील से पावर ग्रिड के प्रबंधकों की चिंता बढ़ गई है। वे इस दौरान ग्रिड की स्थिरता सुनिश्चित करने की तैयारी में जुट गए हैं। ग्रिड के एकीकृत संचालन के लिए जिम्मेदार पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन ( POSOCO ) यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि ग्रिड के संभावित ठप होने के कारण ग्रिड पर कोई दबाव नहीं आए। साथ ही देश में बिजली व्यवस्था ठप ना हो।

If all lights are switched off at once it might lead to failure of grid. All our emergency services will fail&it might take a week's time to restore power.I would appeal to the public to light candles&lamps without switching off lights:Nitin Raut,Maharashtra Energy Minister (3.4) pic.twitter.com/2j2gtOoJKi