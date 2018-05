नई दिल्ली। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में 200 किलोमीटर की यात्रा मुंबई पहुंचे किसानों अपना आंदोलन वापस ले लिया है। पूर्ण कर्जमाफी की मांग को लेकर करीब 30000 किसान विधानसभा का घेराव करने निकले थे, लेकिन फडणवीस सरकार ने किसानों को लिखित आश्वासन दिया है। जिसके बाद अब किसान आंदोलन वापस ले लिया है।

सरकार का दावा, 6 महीने में पूरी होगी मांग

महाराष्ट्र के मुख्मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसानों की मांगों के लिए बातचीत कर रहे हैं। हमने किसानों की अधिकत मांगे मान ली हैं। हमने किसानों को लिखित आश्वासन दिया है। हम अगले 6 महीनों में उनके सभी मुद्दों को सुलझा लेंगे। इससे पहले सरकार और किसान नेताओं के बीच करीब 3 घंटे तक चर्चा हुई। दोनों के बीच करीब 13 विषयों पर बातचीत हुई। महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि किसानों के साथ बैठक हुई। उन्होंने कहा कि किसानों से उन सभी विषयों पर चर्चा हुई जिसे लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। सरकार ने उनकी मांगों को लेकर आश्वासन दिया है। किसान अब खुश हैं।

We have accepted most of their demands and have given them a written letter: Maharashtra CM Devendra Fadnavis on Maharashtra Farmers' agitation pic.twitter.com/PWeXxtCq4K