Maharashtra: पालघर के ऑर्गेनिक केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट, हादसे में एक की मौत

नई दिल्ली। महाराष्ट्र ( Maharashtra ) के पालघर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां बोईसर के तारापुर में नंडोलीया ऑर्गेनिक केमिकल फैक्ट्री में भीषण विस्फोट ( Fire breaks out at Nandolia Organic Chemicals in Palghar ) हो गया है। यह हादसा औद्योगिक क्षेत्र ( Industrial Area ) में हुआ है। हादसा इतना भयानक था कि आसपास का पूरा इलाका दहल उठा। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं, हादसे की जानकारी लगते ही लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ( fire brigade ) की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। हादसे में घायल लोगों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

Maharashtra: Fire breaks out at Nandolia Organic Chemicals in Palghar. More details awaited. pic.twitter.com/Qurd40Nnc2 — ANI (@ANI) August 17, 2020

पालकघर के जिलाधिकारी कैलाश शिंदे ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि नंडोलीया ऑर्गेनिक केमिकल फैक्ट्री में तेज आवाज के साथ धमाका हुआ है। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद मलबे से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। इस हादसे में तीन लोग लापता बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर फिलहाल बचाव कार्य जारी है।