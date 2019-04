महाराष्ट्र: भिवंडी में इमरात में लगी भीषण आग, पांच गोदाम जलकर राख

नई दिल्ली। महाराष्ट के भिवंडी से बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक इमारत में आग लग गई है। इमारत से आग और धुएं का गुबार निकलता देख पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। जानकारी के अनुसार यह घटना मुंबई के पास भिवंडी में हुई। हादसे में पांच गोदाम जलकर राख हो गए हैं। यह आग जयमाता कंपनी के कंपाउंड में लगी बताई जा रही है। यह घटना सुबह 6 बजे उस समय घटी जब दुर्गेश पार्क के पास जय मातादी कंपाउंड में आग लग गई।

Maharashtra: Fire breaks out at a building in Kalher, Bhiwandi. Fire tenders rushed to the spot. More details awaited. pic.twitter.com/iQ4nC8yry3