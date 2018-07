महाराष्ट्र: किसानों के आगे झुकी सरकार, दूध की न्यूनतम दर 25 रुपए प्रति लीटर करने का किया ऐलान

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ गया है। राज्य की देवेंद्र फड़णवीस सरकार ने ऐलान किया है कि दुग्ध किसानों के लिए न्यूनतम दर 25 रुपए प्रति लीटर रखी गई है। सरकार ने ये फैसला राज्यभर में किसानों के प्रदर्शन के बाद लिया है। सरकार का यह फैसला 21 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा। गौरतलब है कि किसानों ने पहले ही कह दिया था कि दूध खरीद का मूल्य बढ़ाने पर सरकार के सहमत होने तक डेयरी किसानों का आंदोलन जारी रहेगा।

महाराष्ट्र: गधे-भैंसों को दूध से नहलाकर किसान ने किया प्रदर्शन, जाम भी लगाया

गुरुवार को भी जारी रहा प्रदर्शन

महाराष्ट्र में दूध उत्पादकों का आंदोलन गुरुवार को और तेज हो गया। राज्यभर में आंदोलनकारियों ने जानवरों के साथ अहम सड़कों को भी जाम कर दिया। जिससे कई जिलों में दूध की कमी देखी गई। स्वाभिमानी किसान संगठन के नेतृत्व में किसान समेत दूध उत्पादकों ने अलग-अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया।

भैंस और गधे को दूध से कराया स्नान

बुलढाणा जिले के डोनगांव में एक गधे को दूध से नहला कर आंदोलन करने की खबर, वहीं, वाशिम में काली भैसों को दूध से नहलाया गया। प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारी भैसों पर दूध फेंकते नजर आए। वहीं स्वाभिमानी शेतकारी किसान संगठन के कार्यकर्तों ने सांकेतिक तौर पर प्रदर्शन करते हुए स्थानीय बच्चोंं को दूध भी बांटा। कई जगहों से खबर आई कि किसानों ने दूध ले जा रहे वाहनों को भी रोका और दूध सड़कों पर फेंक दिया।





Washim: Workers of Swabhimani Shetkari Sangathna washed buffaloes with milk as a mark of protest . The organisation is demanding price hike for milk farmers. #Maharashtra pic.twitter.com/tdnClhA8V2