Maharashtra : राज्यपाल कोश्यारी ने अर्नब की सुरक्षा को लेकर अनिल देशमुख से की बात

नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार और रिपब्लिक टीवी के बीच न्यूज कंटेंट को लेकर जारी विवाद के बीच प्रदेश के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सोमवार को वहां के गृह मंत्री अनिल देशमुख से बातचीत की। उन्होंने देशमुख को रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अपनी चिंता से अवगत कराया।

राज्यपाल बीएस कोश्यारी ने गृह मंत्री से अर्नब गोस्वामी के परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने और बात करने की अनुमति देने का सुझाव दिया।

