महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 32 केस, उद्धव सरकार ने लागू की धारा 144

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस ( Coronavirus in Maharastra) के 32 मामले सामने आने के साथ यह राज्य भारत में वैश्विक महामारी ( Global epidemic ) से सबसे अधिक प्रभावित राज्य के रूप में उभरा है।

एक स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवड में शनिवार देर रात पांच नए मामलों का पता चला।

स्वास्थ्य विभाग ( Health Department ) के अनुसार 59 वर्षीय महिला में कोरोनो वायरस ( Coronavirus in India ) का टेस्ट पॉजिटिव पाई गई है। महिला ने पिछले दिनों रूस और कजाकिस्तान का यात्रा की थी।

वहीं, महाराष्ट्र सरकार ( Government of Maharashtra ) ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य में 31 मार्च तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है।

Maharashtra Health Department: A 59-year-old woman has tested positive for #Coronavirus , she had a travel history to Russia and Kazakhstan. The number of positive cases in the state now rises to 32.

तीन कोरोनोवायरस संदिग्ध जो शनिवार को अहमदनगर सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से भाग गए थे, रविवार सुबह लौट आए।

इसी तरह, नागपुर में मेयो हॉस्पिटल से भागे चार कोरोनोवायरस संदिग्धों में से भी तीन लौट आए हैं, और चौथे का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

महाराष्ट्र में एहतियात के तौर पर 31 मार्च तक सभी स्कूलों, कॉलेजों, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम और फिटनेस सेंटर, सार्वजनिक स्थानों, सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है।

To prevent spread of #COVIDー19, Mumbai Police has issued order prohibiting any tour involving group of people travelling together to a foreign/domestic destination organised by pvt tour operators or otherwise using powers u/s 144 CrPC. Order shall remain in force till 31st March pic.twitter.com/1FeO5ZwIHG