Maharashtra: राज्यपाल से मुलाकात के बाद हाथ में कमल का फूल लेकर लौटी कंगना, अटकलों का बाजार गर्म

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut) और शिवसेना (Shivsena) के बीच चल रहे विवाद के बीच अभिनेत्री ने रविवार को महाराष्ट्र (Maharashtra) के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshiyari) से मुलाकात की। लगभग 45 मिनट तक चली इस मुलाकात के बाद कंगना ने बताया कि दोनों मैंने राज्यापाल कोश्यारी को अपने साथ हुए अन्याय के बारे में अवगत कराया है। राज्यपाल ने मुझे बेटी तक तरह सुना है। इसलिए उम्मीद है कि मुझे जल्द ही न्याय मिलेगा। इस बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो रही वो थी कंगना रनौत के हाथ में कमल के फूल का होना है।

दरअसल, अभिनेत्री कंगना रनौत जब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर राजभवन से बाहर आईं तो उनके हाथ में कमल का फूल था। अभिनेत्री के हाथ में कमल का फूल देखकर सब चौंक गए, जिसके बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया। हालांकि कंगना रनौत ने मीडिया के साथ हुई बातचीत में इस संबंध में कुछ नहीं कहा, बावजूद इसके वह लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहीं। गौरतलब है कि एक्ट्रेस कंगना रनौत की मां ने पिछले दिनों बयान दिया था कि हाल की घटनाओं के बीच उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा।

A short while ago I met His Excellency the Governor of Maharashtra Shri Bhagat Singh Koshyari Ji. I explained my point of view to him and also requested that justice be given to me it will restore faith of common citizen and particularly daughters in the system. pic.twitter.com/oCNByhvNOT