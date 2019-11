भाजपा सरकार को बड़ा झटका, कांग्रेस बोली- फडणवीस को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घटनाक्रम पर फडणवीस सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 27 नवंबर यानी कल शाम 5 बजे से पहले बहुमत परीक्षण होगा। फ्लोर टेस्ट के बाद देवेंद्र फडणवीस की सरकार को बहुमत साबित करना होगा। बहुमत साबित करने में अगर फडणवीस पास हो जाते हैं तो वे सत्ता पर काबिज रहेंगे अन्यथा उन्हें इस्तीफा देना होगा।

फ्लोर टेस्ट का सीधा प्रसारण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद बहुमत परीक्षण होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने स्वागत किया है।

कांग्रेस ने कहा कि यह हमारी बहुत बड़ी जीत है। जो मांग की थी वह स्वीकार कर ली गई है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि फडणवीस को तत्काल पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

Prithviraj Chavan, Congress: Tomorrow, at 11 am, members to take oath and at 5pm Pro-tem Speaker to hold Floor Test in Maharashtra Assembly. All 3 parties (Congress-NCP-Shiv Sena) are satisfied with the Supreme Court order. Devendra Fadnavis should resign today. pic.twitter.com/6cNGAMJf3w