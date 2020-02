देशभर में 'महाशिवरात्रि' की धूम, पीएम मोदी से लेकर दिग्गज नेताओं ने देशवासियों को दी बधाई

नई दिल्ली। देशभर में आज 'महाशिवरात्रि' ( MahaShivratri ) का त्योहार धूम धाम से मनाया जा रहा है। शिवालयों में भोले के जयकार गूंज रहे हैं। पहाड़ों पर बसे बाबा केदारनाथ हों या फिर घाटी में अमरनाथ ( Amarnath ) का धाम, देश के मध्य में बिराजे महाकाल ( Mahakal ) हों या फिर वाराणसी में राज कर रहे बाबा काशी विश्वनाथ ( Kashi Vishvanath ) हर जगह महादवे के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतारें सुबह से ही लगी हुई हैं।

हर-हर महादेव, बम-बम भोले, जय भोलेनाथ, जय महाकाल जैसे जयकारों से देश का कोना-कोना गूंज रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ), गृहमंत्री अमित शाह ( Amit Shah ), कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ), दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) समेत कई दिग्गज नेताओं ने देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी हैं।

आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से सभी देशवासियों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य आए। ऊँ नम: शिवाय! — Narendra Modi (@narendramodi) February 21, 2020

J&K: Devotees line up to offer prayers at Sri Shankaracharya Ji Temple in Srinagar, on the occasion of #MahaShivRatri. pic.twitter.com/e9ttyG8Fss — ANI (@ANI) February 21, 2020

केदारनाथ धाम पर लगी लंबी कतारें

बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए लंबी कतारें सुबह से ही लगना शुरू हो गईं। यहां भक्तों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए।

महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को शुभकामनाएं। — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 21, 2020

Madhya Pradesh: Prayers offered to Lord Shiva at Shree Mahakaleshwar Temple in Ujjain, on the occasion of #MahaShivRatri. pic.twitter.com/OPv7rFhUAZ — ANI (@ANI) February 21, 2020

जय महाकाल के लगे जयकारे

मध्य प्रदेश स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल में भी गुरुवार देर रात से ही भक्तों का जुटना शुरू हो गया था। सुबह भस्मा आरती के साथ ही महाशिवरात्रि के लिए बड़ी संख्या में दूर दराज से भक्तों ने मंदिर में महाकाल के आगे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

Varanasi: Devotees line up to offer prayers to Lord Shiva at Kashi Vishwanath Temple, on the occasion of #MahaShivRatri. pic.twitter.com/FjzKM51Igw — ANI UP (@ANINewsUP) February 21, 2020

काशी विश्वनाथ के लिए जबरदस्त उत्साह

महाशिवरात्रि के मौके पर वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर भी भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में भोले के भक्त हाथों में त्रिशुल और डमरु लिए सड़कों पर महादेव के जयकारे लगाते नजर आए।

महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।



महादेव से भारत की निरंतर खुशहाली की प्रार्थना करता हूँ।



हर हर महादेव pic.twitter.com/FE881R8dh6 — Amit Shah (@AmitShah) February 21, 2020

Delhi: Devotees offer prayers at Shri Gauri Shankar Temple in Chandni Chowk, on the occasion of #MahaShivaratri. pic.twitter.com/3vNrXzYzcA — ANI (@ANI) February 21, 2020

राजधानी दिल्ली में भी उमड़े भक्त

दिल्ली के शिवालयों में भी सुबह से ही महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिली। यहां बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ शिवालयों में जुटी और भगवान शिव की आराधना करते नजर आई।

Punjab: Devotees at 'Shivala Bagh Bhaiyan' temple in Amritsar on #MahaShivRatri2020. pic.twitter.com/zWoTdlRQZr — ANI (@ANI) February 21, 2020

पंजाब के अमृतसर में अनूठा दृश्य

पंजाब में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिली। यहां अमृतसर में शिव भक्तों ने मंदिर जाकर बाबा भोले की पूजा अर्चना की। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर वर्ग में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।

Maharashtra: Devotees throng Babulnath Temple in Mumbai to offer prayers on #MahaShivaratri. pic.twitter.com/jJUne8VQJH — ANI (@ANI) February 20, 2020

महाराष्ट्र के बाबुलनाथ में भक्तों की भीड़

मुंबई स्थित बाबुलनाथ मंदिर में भी भक्तों की जबरदस्त भीड़ सुबह से महाराशिवरात्रि के पर्व पर जुटना शुरू हो गई। महिलाओं से लेकर पुरुषों तक सभी शिव और शक्ति की आराधना में लीन नजर आए।

Karnataka: The 25 feet tall 'shivling' at Brahma Kumaris in Kalaburagi, has been decorated with around 300 kg pigeon peas, a local produce, on the occasion of #MahaShivaratri. pic.twitter.com/Cu94kap9TZ — ANI (@ANI) February 20, 2020

कर्नाटकः 25 फीट ऊंचा शिवलिंग

देश के दक्षिण राज्य कर्नाटक में भी महाशिवरात्रि की धूम दिखी। यहां के कलबुर्गी में शिवभक्तों ने 25 फीट ऊंचा शिवलिंग तैयार किया गया था। खास बात यह है कि इस शिवलिंग के 300 किलो अरहर से सजाया गया। जो दिखने में मनोहरी लग रहा था।