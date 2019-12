घने कोहरे की चपेट में आया उत्तर भारत, विमान-ट्रेन सेवाएं प्रभावित

नई दिल्ली। समूचे उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण 300 उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जबकि सुबह 6 से दिन के 12 बजे तक करीब 260 उड़ानें रद्द हुई हैं। यह जानकारी दिल्ली हवाई अड्डे ने सोमवार को दी। इनके अलावा अन्य 50 विमान, जो दिन के 12 बजे से शाम 6 बजे तक अपने गंतव्य के लिए रवाना होने वाले थे, वह भी देरी से उड़ान भर रहे हैं।

निजी एयरलाइंस जैसे इंडिगो और विस्तारा ने सोमवार को अपने यात्रियों के लिए यात्रा एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी से उड़ान भरने वाली कई विमान खराब मौसम व कम दृश्यता के कारण प्रभावित हुए हैं। बीते कुछ दिनों से कम दृश्यता और घने कोहरे के कारण पूरे उत्तर भारत के लिए कई विमान देर से उड़ान भर रहे हैं।

इंडिगो ने अपने ट्वीट में कहा, "हैशटैग6ईट्रैवलएडवाइजरी: दिल्ली में कम दृश्यता के कारण, हमारी उड़ानें प्रभावित हुई हैं। अपनी उड़ानों के स्टेटस को ट्रैक करते रहें।" विस्तारा ने भी कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के लिए और राष्ट्रीय राजधानी से होने वाली उनकी उड़ानें प्रभावित हुई हैं।

विस्तारा ने कहा, "दिल्ली में घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण दिल्ली से अराइवल/डिपार्चर में देरी हो रही है, जिसकी वजह से पूरा नेटवर्क प्रभावित हो रहा है।"

वहीं, सोमवार सुबह बजट एयरलाइंस स्पाइसजेट ने भी अपने यात्रियों से कहा था कि दिल्ली के लिए और दिल्ली से अपने उड़ान स्टेटस को ट्रैक करते रहें। एयरलाइन ने ट्वीट किया, "दिल्ली में खराब मौसम के कारण सभी अराइवल/डिपार्चर और उनके बाद की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि अपने उड़ान का स्टेटस देखते रहें।"

वहीं, घने कोहरे के कारण दिल्ली की ओर आने वाली करीब 30 ट्रेनों के तय समय में एक से सात घंटे की देरी हुई है। प्रमुख ट्रेनें, जैसे महाबोधि एक्सप्रेस (गया-नई दिल्ली एक्सप्रेस) अपने तय समय से 10 घंटे की देरी से चल रही है।

Update issued at 1500 hours. For live weather updates on the fog situation, visit https://t.co/Y9uMZDIrYM #FogAlert #DelhiAirport pic.twitter.com/1wioJznlp7

संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस अपने तय समय से पांच घंटे देर से चल रही है और नंदा देवी एक्सप्रेस भी करीब चार घंटे की देरी से चल रही है। भागलपुर से आनंद विहार आने वाली ट्रेन विक्रमशिला एक्सप्रेस पांच घंटे देरी से चल रही है।

वहीं, सोमवार को दिल्लीवासियों को न्यूनतम तापमान 2.6 होने के कारण भीषण ठंड का अहसास हो रहा है। जबकि मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों के अनुसार, राजधानी में सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक पीएम 2.5 का स्तर 449 रहा।

Dedicated Loco Pilot, the WDS-4 Loco & non-dispensable Snow Cutter are at work for creating safe & clear rail tracks ahead of passenger train operations on picturesque snow cover Banihal-Srinagar section in #KashmirValley India.@RailMinIndia @PiyushGoyalOffc@GM_NRly @drmfzr pic.twitter.com/qXZNs1V0Vs